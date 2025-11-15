Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Tierisches Paradies

HGTVFolge vom 15.11.2025
Tierisches Paradies

Tierisches ParadiesJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 15.11.2025: Tierisches Paradies

21 Min.Folge vom 15.11.2025

Eine Biologin überzeugt ihren Mann, nach St. Thomas zu ziehen, um dort ein Leben im Einklang mit der Natur zu beginnen. Sie wünscht sich ein abgelegenes Haus mit Meerblick, während er lieber ein fertiges Condo kaufen würde. Der Traum vom eigenen Inselzuhause wird zu einem Balanceakt zwischen Komfort, Freiheit und Naturverbundenheit.

Alle verfügbaren Folgen