Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 16.11.2025: Frischer Hummer mit Meerblick
21 Min.Folge vom 16.11.2025
Ein Paar aus West Virginia tauscht das Landleben gegen Sonne, Sand und Meer auf Vieques, Puerto Rico. Während sie ein bezugsfertiges Haus in Stadtnähe bevorzugt, träumt er von einem abgelegenen Fixer-Upper am Meer. Der Traum vom Inselleben zeigt schnell, dass auch das Paradies seine Tücken haben kann.
Genre:Reality, Haus und Garten
© Warner Bros. Discovery, Inc.