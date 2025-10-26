Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 26.10.2025
21 Min.Folge vom 26.10.2025

Eine Familie aus Florida entscheidet sich, nach Roatan in Honduras zu ziehen, um näher bei der Verwandtschaft zu sein. Sie suchen ein Haus mit Blick aufs Meer, das genug Platz für ihre beiden Söhne bietet. Während er eine moderne Architektur bevorzugt, fühlt sie sich von Häusern mit traditionellem Charme angezogen – eine Wahl, die über ihr neues Zuhause entscheidet.

