Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 02.11.2025: Mango statt Big Apple
21 Min.Folge vom 02.11.2025
Eine New Yorker Immobilienmaklerin sehnt sich nach einem ruhigeren Alltag und einem Leben im Einklang mit der Natur. In Sosua in der Dominikanischen Republik will sie den hektischen Trubel der Großstadt hinter sich lassen. Obwohl sie nicht schwimmen kann, träumt sie von einem Haus mit Pool in Strandnähe – und einem Mangobaum im Garten, damit sie die Früchte ihres neuen Lebens direkt vor der Haustür genießen kann.
