HGTVFolge vom 02.11.2025
21 Min.Folge vom 02.11.2025

Nach vielen Urlauben in St. Maarten beschließt ein Paar aus Cape Cod, die Karibikinsel endgültig zu seiner Heimat zu machen. Sie wissen genau, was sie wollen: ein Zuhause mit Charme und idealem Ausblick. Nun müssen sie nur entscheiden, wie viel Arbeit und Renovierung sie wirklich investieren möchten, um den Traum wahr werden zu lassen.

