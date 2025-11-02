Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 02.11.2025: Dachterrasse mit Fluglärm
21 Min.Folge vom 02.11.2025
Nach vielen Urlauben in St. Maarten beschließt ein Paar aus Cape Cod, die Karibikinsel endgültig zu seiner Heimat zu machen. Sie wissen genau, was sie wollen: ein Zuhause mit Charme und idealem Ausblick. Nun müssen sie nur entscheiden, wie viel Arbeit und Renovierung sie wirklich investieren möchten, um den Traum wahr werden zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.