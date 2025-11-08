Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

HGTV
Folge vom 08.11.2025
Folge vom 08.11.2025

Ein sportliches Paar zieht von Iowa nach St. Maarten, um sich den Traum vom Inselleben zu erfüllen. Während er am liebsten in der Nähe eines Yachthafens wohnen möchte, sehnt sie sich nach einem Haus mit weitem Blick über das Meer. Ein Zuhause, das beidem gerecht wird und genug Platz für die Familie bietet, soll den Start auf der Karibikinsel erleichtern. Die Suche führt sie zu besonderen Orten mit viel karibischem Flair.

