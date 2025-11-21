Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Bumm!

Kabel EinsStaffel 2Folge 18vom 21.11.2025
Bumm!

Bumm!Jetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 18: Bumm!

42 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Castle wird klar, dass der totgeglaubte Serienmörder noch am Leben ist und es weiterhin auf Beckett abgesehen hat. Er versucht, Beckett telefonisch zu warnen, doch wenige Sekunden später fliegt auch schon deren Wohnung in die Luft. Beckett kann sich im letzten Moment in Sicherheit bringen, doch ihre Wohnung ist völlig verwüstet. Kurzerhand quartiert sie Castle bei sich zu Hause ein. Unterdessen geht die fieberhafte Suche nach dem Mörder in die nächste Runde ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen