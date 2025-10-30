Castle
Folge 18: Code 44
42 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Für einen Ex-Kollegen vom MI6 bricht Hayley bei einem britischen Energiekonzern ein und installiert an einem Computer eine Software. Am nächsten Morgen erfährt sie nicht nur, dass ihr Komplize am Tatort ermordet wurde. Obendrein hat die Software das gesamte Stromnetz in London lahmgelegt. Ihr Auftraggeber nennt ihr den Code 44, demnach sie sofort aus New York verschwinden muss. Doch Hayley offenbart sich Castle und Beckett, die unter Hochdruck den wahren Täter ermitteln müssen.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
