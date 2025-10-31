Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 8Folge 20vom 31.10.2025
Folge 20: Mord à la Shakespeare

41 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Der durchschnittlich talentierte Schauspieler Zane Cannon wird ermordet. Er befand sich gerade in den Proben für Shakespeares "Hamlet", als ihm auf der Bühne jemand den Garaus macht. Castle übernimmt bei den Ermittlungen die Hauptrolle und widmet sich zunächst den verdächtigen Kollegen des Opfers. Doch dann hat ausgerechnet seine Mutter Martha Erhellendes zu dem dramatischen Fall beizutragen ...

