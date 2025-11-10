Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Todesfall in der Familie

sixxStaffel 1Folge 10vom 10.11.2025
Todesfall in der Familie

Todesfall in der FamilieJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 10: Todesfall in der Familie

42 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Ein Schönheitschirurg wird ermordet in seinem Auto aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass der Doktor das Gesicht eines Zeugen verändern sollte, der eine Schlüsselrolle in einem Mafiaprozess spielt. Sie erhalten die Gelegenheit, mit dem Mafioso Jimmy Moran zu sprechen, der das Gespräch allerdings sofort beendet, als er von dem Mord erfährt. Kurz darauf wird ein Attentat auf Moran verübt, bei dem auch Becketts Exfreund Will Sorenson schwer verletzt wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Castle
sixx
Castle

Castle

Alle 3 Staffeln und Folgen