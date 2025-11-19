Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle
Staffel 2Folge 13vom 19.11.2025
42 Min.Ab 12

Jack Coonan, ein Mitglied der irischen Mafia, wird brutal ermordet aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass Coonan getötet wurde, weil er einen Drogendealer aufhalten wollte, der auf dem Territorium der Westies verkaufte. Bei der Obduktion der Leiche stellt Lanie fest, dass das Opfer von demselben Mann getötet wurde, der vor zehn Jahren Becketts Mutter ermordet hat ...

