Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Cuba Libre

Kabel EinsStaffel 2Folge 15vom 20.11.2025
Cuba Libre

Cuba LibreJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 15: Cuba Libre

42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Cano Vega, ein berühmter kubanischer Baseballspieler, wird ermordet auf einem Baseballplatz aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass Vega enge Verbindungen mit Kuba pflegte. An Verdächtigen mangelt es Beckett und Castle nicht: Ein zwielichtiger Kredithai, Vegas Frau, ein Teamkamerad und ein Zeitungsherausgeber, der Vega bedrohte, zählen zum Kreis der Verdächtigen. Und dann ist da noch eine geheimnisvolle Frau namens Lara, die den Ermittlern Kopfzerbrechen bereitet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen