Wettfieber

Staffel 2Folge 2vom 11.11.2025
Folge 2: Wettfieber

41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Castles heitere Pokerpartie mit der Mordkommission wird beendet, als am selben Abend zwei Morde geschehen. Beckett und Castle übernehmen den ersten, Ryan und Esposito den zweiten Fall. Um das Ganze interessanter zu machen, wetten Ryan und Esposito mit Castle darum, welches Team seinen Fall zuerst aufklären wird. Beckett ist von der Wette wenig begeistert, steigt aber schließlich doch mit ein. Was sie nicht weiß: Die Verlierer müssen sich den Kopf rasieren ...

