Leiche am Stiel

Kabel EinsStaffel 2Folge 22vom 25.11.2025
Folge 22: Leiche am Stiel

42 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Der berühmte Küchenchef Balthazar Wolf wird ermordet in der Küche eines beliebten New Yorker Restaurants aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass Wolf gerade dabei war, sein Leben in Ordnung zu bringen. Außerdem wollte er der Verlobten seines besten Freundes, in die heimlich verliebt war, einen Heiratsantrag machen. Unterdessen zeigt Castle nicht nur berufliches Interesse an der Restaurant-Besitzerin, die zufällig gemeinsam Beckett auf die Highschool ging ...

