Der tote Spion

Kabel Eins Staffel 2 Folge 24 vom 26.11.2025
Folge 24: Der tote Spion

42 Min. Folge vom 26.11.2025 Ab 12

Das Team ermittelt in einem internationalen Spionage-Fall, der zahlreiche Fragen aufwirft. Die Ermittlungen ergeben bald, dass es sich bei der Spionage lediglich um ein Spiel handelt, jedoch erscheint der Mord allzu real ... Die Sommerferien stehen vor der Tür und Castle beschließt, sein neues Buch zu Ende zu schreiben und vorübergehend keine Detektivarbeit zu leisten. Er lädt Beckett ein, ein gemeinsames Wochenende in den Hamptons zu verbringen ...

