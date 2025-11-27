Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx Staffel 2 Folge 7 vom 27.11.2025
Folge 7: Berühmte letzte Worte

42 Min. Ab 12

Alexis erfährt über das Internet, dass ihre Lieblingssängerin Hayley Blue mit gebrochenem Genick in einer Seitenstraße aufgefunden wurde. Schnell ist klar, dass sie ermordet wurde. Hayley, die eine Solokarriere beginnen wollte, äußerte in ihrem neuesten Song Todesahnungen. Ein Stalker, der Bandgitarrist Zack, ihre Schwester Sky und ihr früherer Manager McGinnis geraten unter Verdacht. Mit Hilfe von Alexis kommt Castle dem Mörder auf die Spur ...

