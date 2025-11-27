Castle
Folge 7: Berühmte letzte Worte
42 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Alexis erfährt über das Internet, dass ihre Lieblingssängerin Hayley Blue mit gebrochenem Genick in einer Seitenstraße aufgefunden wurde. Schnell ist klar, dass sie ermordet wurde. Hayley, die eine Solokarriere beginnen wollte, äußerte in ihrem neuesten Song Todesahnungen. Ein Stalker, der Bandgitarrist Zack, ihre Schwester Sky und ihr früherer Manager McGinnis geraten unter Verdacht. Mit Hilfe von Alexis kommt Castle dem Mörder auf die Spur ...
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
