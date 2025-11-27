Castle
Folge 8: Tod eines Kuriers
41 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Brady Thompson wurde vor zehn Jahren wegen Mordes an einer jungen Frau verurteilt. Kurz nachdem er versucht, Montgomery Beweise für seine Unschuld zukommen zu lassen, wird er im Gefängnis ermordet. Beckett und Castle finden heraus, dass Thompson einen Handel eingegangen war: Er nahm die Schuld für den Mord auf sich, als Gegenleistung erhielt seine Frau vom wahren Täter Geld für die Behandlung ihres schwer kranken Sohnes. Die Suche nach dem Mörder beginnt ...
