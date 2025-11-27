Castle
Folge 1: Eine tödliche Affäre
Castle hat vor einigen Monaten die Stadt verlassen, seitdem hat Beckett nichts mehr von ihm gehört. Sie versucht, ihre Enttäuschung zu überspielen und weigert sich zuzugeben, dass sie ihn vermisst. Umso größer ist ihre Überraschung, als sie Castle plötzlich am Tatort eines Dreifachmordes antrifft - und zwar als Mordverdächtigen. Der Schriftsteller beteuert seine Unschuld, doch das hält Beckett und ihre Kollegen nicht davon ab, Castle wie einen Kriminellen zu behandeln ...
