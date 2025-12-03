Castle
Folge 10: Speakeasy
41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Ein Angler fischt die Leiche des Hafenarbeiters Donny Hayes aus dem East River. Die Ermittlungen führen Beckett und Castle ins "Old Haunt", einer traditionsreichen Bar in New York. Dort stoßen sie auf einen Geheimgang, der noch aus der Zeit der Prohibition stammt und direkt zum Alkoholversteck des damaligen Bürgermeisters führt ... Alexis trifft ihre Freundin Gracie wieder - und ist geschockt, wie sehr sich diese verändert hat ...
