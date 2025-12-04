Castle
Folge 12: Puff, Du bist tot
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Als der Magier Zalman Drake tot in Houdinis Wassertank aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden jedoch heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4 Sprengstoff ... Castle wird klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat. Lanie und Esposito versuchen weiterhin, ihre Beziehung geheim zu halten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren