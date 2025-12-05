Castle
Folge 14: Todsicheres Glück
Der Lotteriegewinner Jay Hixton wird erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass Hixton seit seinem Gewinn vom Pech verfolgt wurde und sein Geld geradezu zwanghaft ausgab und verschenkte. Seine Ehe war gescheitert und seine Tochter wurde drogenabhängig. Castle verdächtigt zunächst Hixtons Butler, den Mord begangen zu haben. Dieser behauptet, dass kürzlich eine alte Bekanntschaft in Hixtons Leben getreten ist ...
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
