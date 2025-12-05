Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Todsicheres Glück

Kabel EinsStaffel 3Folge 14vom 05.12.2025
Todsicheres Glück

Castle

Folge 14: Todsicheres Glück

42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Der Lotteriegewinner Jay Hixton wird erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass Hixton seit seinem Gewinn vom Pech verfolgt wurde und sein Geld geradezu zwanghaft ausgab und verschenkte. Seine Ehe war gescheitert und seine Tochter wurde drogenabhängig. Castle verdächtigt zunächst Hixtons Butler, den Mord begangen zu haben. Dieser behauptet, dass kürzlich eine alte Bekanntschaft in Hixtons Leben getreten ist ...

