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Castle

Tod eines Geschworenen

sixxStaffel 3Folge 19vom 16.04.2026
Tod eines Geschworenen

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Folge 19: Tod eines Geschworenen

41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Im Laufe eines medienwirksamen Prozesses stirbt während des Plädoyers des Staatsanwaltes einer der Geschworenen an den Folgen einer Vergiftung. Beckett und Castle stellen fest, dass die meisten der vordergründig Verdächtigen eine reine Weste haben.

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