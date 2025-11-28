Castle
Folge 3: Die Schatzkarte
42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Der Kautionsvermittler Deon Carver wird Opfer eines Verbrechens. Beckett und Castle stoßen in seinem Büro nicht nur auf eine Wanze, Lanie findet auch noch eine Schatzkarte in seiner Socke. Die Sache wird kompliziert, als bei der Verfolgung eines Verdächtigen ein alter Kollege Becketts auftaucht - schon bald hat Castle allen Grund zur Eifersucht. Unterdessen finden sich zwei weitere Verdächtige: ein alter Mann, der kaum noch laufen kann, und ein Priester ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren