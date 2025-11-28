Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Ein Mörder auf Zeitreise

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 28.11.2025
Ein Mörder auf Zeitreise

Castle

Folge 4: Ein Mörder auf Zeitreise

41 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Beckett und Castle bekommen es dieses Mal mit dem Mord an einem jungen Finanzgenie zu tun. Daniel Goldstain wurde mit einer 200 Jahre alten Bleikugel getötet, was Castle zu allerlei Spekulationen verleitet - handelt es sich bei dem Mörder vielleicht um einen Zeitreisenden? Beckett sucht unterdessen fieberhaft nach der Tatwaffe. Die Ermittlungen führen in einen Privatclub, die Gaslampen-Loge, wo sich schnell ein Verdächtiger findet ...

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 3 Staffeln und Folgen