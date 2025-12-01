Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 01.12.2025
Folge 5: Anatomie eines Mordes

41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Zahlreiche Fragen werden aufgeworfen, als den Leichenträgern bei einem Begräbnis der Sarg zu Boden fällt, und zwei Tote aus dem Sarg rollen. Bei der zusätzlichen Leiche handelt es sich um Dr. Valerie Monroe, die durch eine Injektion von Luft ums Leben kam. Beckett und Castle ermitteln im Krankenhaus unter Monroes Kollegen, die untereinander zahlreiche Affären pflegen. Doch damit nicht genug: Monroe stand in Kontakt mit einem ehemaligen Drogenbaron und der Staatsanwaltschaft ...

