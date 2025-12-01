Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Fast berühmt

Kabel EinsStaffel 3Folge 7vom 01.12.2025
Fast berühmt

Fast berühmtJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 7: Fast berühmt

40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Beckett und Castle werden zu einem Mord an einem Polizisten gerufen. Vor Ort stellt sich heraus, dass der vermeintliche Kollege ein als Cop verkleideter Stripper ist. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer neben einer eifersüchtigen Freundin auch einen missgünstigen Konkurrenten im Stripclub und eine reiche, etwas ältere Verehrerin hatte, die verliebt in ihn war. Doch war einer von ihnen tatsächlich zu so einer Tat fähig?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 4 Staffeln und Folgen