Castle
Folge 7: Fast berühmt
40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Beckett und Castle werden zu einem Mord an einem Polizisten gerufen. Vor Ort stellt sich heraus, dass der vermeintliche Kollege ein als Cop verkleideter Stripper ist. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer neben einer eifersüchtigen Freundin auch einen missgünstigen Konkurrenten im Stripclub und eine reiche, etwas ältere Verehrerin hatte, die verliebt in ihn war. Doch war einer von ihnen tatsächlich zu so einer Tat fähig?
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
