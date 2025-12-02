Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 9vom 02.12.2025
Folge 9: Akte X

41 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Der Tod der Astrophysikerin Marie Subbarao gibt Anlass zu wilden Spekulationen. Lanie findet heraus, dass die Wissenschaftlerin durch eine explosive Dekompression gestorben ist - das passiert eigentlich nur, wenn man sich ohne Schutz im Weltall aufhält. Castle geht von einer Entführung durch Außerirdische aus, doch Beckett sucht beharrlich nach einer irdischen Todesursache. Sowohl Mitarbeiter des Science Center als auch Subbaraos Exfreund geraten ins Visier der Ermittlungen ...

