Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 12.12.2025
Folge 1: Neuanfang

41 Min. Ab 12

Nach dem Mordanschlag auf Beckett während Captain Montgomerys Beerdigung, warten ihre Kollegen vergeblich darauf, dass sie sich bei ihnen meldet. Erst drei Monate später kehrt sie ins Revier zurück. Castle ist mittlerweile nicht mehr für die Polizei tätig, da es zu Differenzen zwischen ihm und dem neuen Captain Victoria Gates gekommen ist. Nachdem Beckett eine Schießprüfung ablegen muss, um ihre Waffe zurückzuerlangen, soll sie den Mord an einem Promigirl aufklären ...

