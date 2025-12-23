Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Es war einmal ein Verbrechen

Kabel EinsStaffel 4Folge 17vom 23.12.2025
Es war einmal ein Verbrechen

Castle

Folge 17: Es war einmal ein Verbrechen

41 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Der böse Wolf ist dem Märchenbuch entsprungen: So scheint es zumindest, als im Central Park eine tote junge Frau im Rotkäppchen-Kostüm entdeckt wird - Amy Morgan. Im Gesicht hat sie Kratzspuren von einem Tier und an der Kleidung werden Wolfshaare gefunden. Gestorben ist sie allerdings an einer Überdosis Betäubungsmittel. Kurz vor ihrem Tod hatte die Anwältin eine hohe Summe Geld abgehoben, doch wofür, ist unklar. Kurz darauf wird auch ein totes Schneewittchen gefunden ...

