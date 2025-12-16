Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle - Staffel 4 Folge 5: Im Auge des Betrachters
Während der Eröffnungsfeier einer Ausstellung wird der Direktor des Museums ermordet aufgefunden - Bryan Hayes wurde an einem Ausstellungsstück aufgespießt. Die Ermittlungen ergeben, dass Hayes besorgt war, dass das Kunstobjekt "Faust des Kapitalismus" gestohlen werden könnte. Und tatsächlich: Die Skulptur ist verschwunden. Um den Fall zu lösen, tauchen Beckett und Castle in die Welt der Kunst und Meisterdiebe ein ...

