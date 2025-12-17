Castle
Folge 9: Der Scharfschütze
41 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
In New York schießt ein Scharfschütze auf offener Straße wahllos auf Passanten. Bei Beckett weckt der Fall Erinnerungen an den Anschlag auf sie selbst, den sie nie richtig verarbeitet hat. Nach und nach verliert sie die Kontrolle über ihr eigenes Handeln. Erst Esposito schafft es, seine Kollegin wieder zur Vernunft zu bringen. Beckett kommt dem Scharfschützen auf die Spur - bis es zur direkten Konfrontation kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren