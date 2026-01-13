Castle
Folge 10: Bessere Hälften
42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Michelle Twohey war Scheidungsanwältin für reiche und schöne Frauen - nun wurde sie mit einem Eispickel erstochen. In ihrer Hand hielt sie die Adresse von Robert Garrison. Er berichtet Beckett und Castle, dass er das Opfer am Abend zuvor getroffen hat und sie in einem aktuellen Fall beraten sollte. Doch er kennt keine Details, weshalb die Liste der Verdächtigen lang ist. Indes muss das Ermittlerpärchen auch private Probleme lösen: Castles Ex-Frau ist wieder bei ihm eingezogen.
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
