Kabel EinsStaffel 5Folge 13vom 16.01.2026
42 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Der gewaltsame Tod von Melanie Rogers gibt Castle und Beckett zunächst Rätsel auf. Jemand hatte offenbar vor, die Leiche des Opfers spurlos verschwinden zu lassen. Die Spur führt die Ermittler zu Senator William H. Bracken - dem Mann, der für den Tod von Becketts Mutter verantwortlich ist. Bracken hatte sich zwar mit Melanie getroffen - doch das Team kann ihn bald als Täter ausschließen. Vielmehr scheint er selbst im Visier eines wahnsinnigen Killers zu sein.

Kabel Eins
