Castle
Folge 15: Entführt (1)
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Ein Van überfährt einen Studenten, der auf das Fahrzeug schießt - was im ersten Moment wie ein bizarrer Verkehrsunfall aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Verbrechen: Castles Tochter Alexis und Sara, die Tochter des reichen Geschäftsmannes Anwar El-Masri, werden von den Insassen des Wagens entführt. Um die beiden jungen Frauen so schnell wie möglich zu retten, erhalten Castle und Beckett Unterstützung von FBI-Agent Harris.
