Castle

Zu Tode erschreckt

Kabel EinsStaffel 5Folge 17vom 22.01.2026
Zu Tode erschreckt

Folge 17: Zu Tode erschreckt

41 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Castle fällt eine DVD in die Hände, die den Tod einer jungen Frau dokumentiert: Während sie telefoniert, erleidet sie einen panikbedingten Herzstillstand. Ihr Ex-Freund hat ein Alibi und kann sich nicht erklären, wer oder was seine Freundin derart erschreckt haben könnte. Bei seinen Recherchen stößt Castle auf ein weiteres Opfer, das eine Verbindung zur ersten Getöteten hat: Beide saßen im Prozess gegen den Serienkiller Nigel Malloy in der Jury ...

