Bewölkt mit Aussicht auf MordJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 2: Bewölkt mit Aussicht auf Mord
41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Die Wetterfee Mandy Michaels wird getötet. Castle und Beckett tun sich schwer, ein Motiv für den Mord zu finden. Doch nicht nur der Fall ist knifflig: Die beiden sind nach wie vor bemüht, ihre Beziehung vor dem Team geheim zu halten. Dabei spielt Castle in der Öffentlichkeit besonders überzeugend den Single und flirtet heftig mit der TV-Reporterin Kristina Cottera. Währenddessen nimmt sich Beckett die anderen Kollegen des Opfers vor.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar