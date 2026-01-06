Castle
Folge 4: Mord ist sein Hobby
Castle und Beckett verreisen in die Hamptons, um dort ein romantisches Wochenende zu verbringen - ohne das Wissen ihrer Kollegen natürlich. Doch als ein Mann erschossen wird und vor ihren Augen in den Pool stürzt, holt die beiden die Arbeit schneller ein als erwartet. Die Polizei hält einen Junkie für den Mörder des Ex-Bankers Randall Franklin - Beckett und Castle nicht. In New York versuchen Ryan und Esposito derweil herauszufinden, wer Becketts geheimnisvoller Liebhaber ist.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
