Castle
Folge 5: Unter Verdacht
42 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 16
Eine junge Frau, Tessa, wird ermordet aufgefunden: Sie wurde mit Stacheldraht an der Decke ihrer Wohnung befestigt. Zunächst scheint es, als habe der Täter keine Spuren hinterlassen. Doch dann findet sich ein Fingerabdruck - er gehört Castle. Das Team glaubt an einen Fehler, und Castle behauptet, nur eine Affäre mit dem Opfer gehabt zu haben. Die Beweise, die auftauchen, sprechen allerdings eine andere Sprache. Seine Kollegen müssen ihn als mutmaßlichen Mörder festnehmen.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
