Castle
Folge 7: Abgesang
42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Der Gitarrist der Rockband Holy Shrimp wird mit seinem Lieblingsinstrument erschlagen. Während der Tour ist den Musikern 24 Stunden ein Filmteam auf den Fersen, um Material für eine Doku zu schießen - ein Umstand, der Beckett während der Ermittlungen wenig begeistert, während Castle die mediale Aufmerksamkeit genießt. Das Team hat zunächst Hoffnung, dass die Aufnahmen helfen, den Täter zu finden. Doch bald stoßen sie auf Geheimnisse, von denen nicht einmal die Band wusste.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
