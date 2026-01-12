Das Geheimnis des WeihnachtsmannsJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 9: Das Geheimnis des Weihnachtsmanns
42 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Schöne Bescherung: Kurz vor dem Fest fällt ein Weihnachtsmann tot vom Himmel. Die Polizei hat keine Ahnung, wovon er herabstürzte, fest steht nur, dass ihn jemand erschossen hat. Die Spur führt Castle und Beckett in eine Schule für professionelle Weihnachtsmänner. Mit einem, Dave Dunne, hatte das Opfer kurz zuvor einen heftigen Streit. Dunne hat einen Pilotenschein - und ein Alibi. Er berichtet den Ermittlern jedoch, dass sein Freund vor einiger Zeit sein Leben umgekrempelt hat.
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
