Castle
Folge 1: Codename "Walküre"
41 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Beckett hat Castles Heiratsantrag angenommen und ist trotzdem nach Washington D. C. gegangen. Ihr neuer Job belastet die Beziehung, die beiden sehen sich wochenlang nicht. Am ersten gemeinsamen Wochenende seit Langem kommt Beckett ein wichtiger Fall mit ihrer neuen Partnerin Rachel McCord dazwischen. In einer Technologiefirma wurde das Verschlüsselungssystem für Militär-Satelliten entwendet. Es dauert nicht lange, bis sich Castle in die streng geheime Angelegenheit einmischt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren