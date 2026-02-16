Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 11vom 16.02.2026
Folge 11: In der Flammenhölle

42 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Nach einem Brand in einem Gebäude wird eine verkohlte Leiche gefunden. Die Polizei vermutet das Werk eines Serien-Brandstifters - der Tote ist ein Brandexperte, er wurde erschossen, bevor das Feuer ausbrach. Gemeinsam mit seiner ehemaligen Kollegin Delia war er dem zündelnden Phantom auf der Spur. Beckett und ihr Team nehmen sich des Falls an, doch als Ryan und Esposito eine alte Fabrik inspizieren, das mögliche nächste Ziel des Täters, geschieht ein Unglück.

