Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Der Zweck heiligt die Mittel

Kabel EinsStaffel 6Folge 19vom 25.02.2026
Der Zweck heiligt die Mittel

Der Zweck heiligt die MittelJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 19: Der Zweck heiligt die Mittel

41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Castle und Beckett stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als ein Mord geschieht: Ein Börsenhändler liegt tot in seiner Wohnung. Pikant ist, dass er die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen gegen ein Finanzunternehmen unterstützte. Besonders für Captain Gates wird die Aufklärung spannend, denn sie muss mit ihrer Schwester Elizabeth Weston kooperieren, die die Ermittlungen seitens der Bundesanwaltschaft leitet ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 1 Staffeln und Folgen