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Castle

In guten wie in schlechten Zeiten

Kabel EinsStaffel 6Folge 23vom 03.03.2026
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Castle

Folge 23: In guten wie in schlechten Zeiten

42 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Endlich steht der große Tag bevor - doch eine recht hohe Hürde gilt es noch zu überwinden: Beckett ist verheiratet! Vor 15 Jahren ehelichte sie im Suff ihren damaligen Freund Rogan O'Leary in Las Vegas. Leider ist die Ehe kein Witz, sondern rechtskräftig, und muss geschieden werden, bevor Beckett mit Castle vor den Altar treten darf. Doch O'Leary will einer Scheidung nur zustimmen, wenn Beckett dem Kleinganoven einen Gefallen tut. Dann wird O'Leary allerdings entführt ...

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