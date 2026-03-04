Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amnesie

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 04.03.2026
Folge 1: Amnesie

41 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Mit Erleichterung stellen Beckett und ihr Team fest, dass sich Castle nicht in dem ausgebrannten Autowrack befand. Doch der Autor bleibt weiter verschwunden. Eine Spur führt über einen Schrottplatz zu Mafioso Vincent Cardano, der tatsächlich etwas über Castles Verbleib zu wissen scheint. Im Laufe der Ermittlungen stößt Technik-Guru Ellis bei der Auswertung von Daten einer Überwachungskamera allerdings auf einen Beweis, der nicht nur Becketts Welt ins Wanken bringt ...

