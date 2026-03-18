Privatdetektiv Richard CastleJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 11: Privatdetektiv Richard Castle
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Castle hat einen Weg gefunden, das Ermittlungsverbot bei der Polizei zu umgehen: Er hat sich kurzerhand eine Detektiv-Lizenz besorgt! So ist es ihm nach einigen ermittlungstechnischen Rangeleien möglich, Beckett bei ihrem neuesten Fall zu unterstützen. Die Mitarbeiterin einer Privatschule wurde erschossen, und der Hauptverdächtige ist ein Staatsanwalt. Doch Castle gelingt es mit einem ungewöhnlichen Trick, den Mann zu entlasten
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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