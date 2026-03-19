Castle
Folge 12: Verzweifelte Heilige
42 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Ein Telenovela-Starlet wird ermordet. Während Beckett und ihr Team das Verbrechen bis in höchste diplomatische Kreise hinein untersuchen, kümmert sich Castle mit seiner Detektei um Sophia Del Cordova: Sie war eng mit dem Mordopfer befreundet und vermisst eine kostbare Handtasche, die sie ihrer Freundin geliehen hat. Castle macht sich auf die Suche nach dem guten Stück und muss bald feststellen, dass Del Cordova die Handtasche nicht wegen ihres angeblichen Wertes wichtig ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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