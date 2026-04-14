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Castle

Die Rückkehr des Dreifachmörders

Kabel EinsStaffel 7Folge 14vom 14.04.2026
Die Rückkehr des Dreifachmörders

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Folge 14: Die Rückkehr des Dreifachmörders

41 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Der Tod einer Frau hat Ähnlichkeit mit einem vergangenen Mord. Die größte Parallele sind die Schönheitsoperationen, denen sich die beiden ermordeten Frauen unterzogen. Erneut führen die Ermittlungen zu Dr. Kelly Nieman und dem totgeglaubten Dreifachmörder Jerry Tyson. Doch dieser behauptet jemand anderes zu sein und wird, mangels Beweisen, laufen gelassen. Ein Fehler? Denn nur kurze Zeit später wird Beckett entführt ...

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