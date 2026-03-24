Castle
Folge 17: Hongkong Supercop
41 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
In einem Park wird ein toter Mann ausgeraubt aufgefunden. Die Diebin stellt sich als dessen Freundin und Inspector der Hongkonger Polizei heraus. Die Ermittlungen führen Beckett letztendlich nach Chinatown, wo eine verzwickte Dreiecksbeziehung ans Tageslicht kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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