Kabel EinsStaffel 7Folge 2vom 05.03.2026
Folge 2: Puppenmord

42 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Der CEO einer Spielwarenfirma wird ermordet. Offenbar war er undercover im Betrieb unterwegs, um einen internen Drogenschmugglerring hochzunehmen, der den Ruf der Firma gefährdet. Während Castle und Beckett an dem Fall arbeiten, versucht der Schriftsteller weiterhin, eine Erklärung für sein mysteriöses Verschwinden zu finden. Bei der Verfolgung diverser Spuren landet er in Montreal ...

